Raudo carro vuelca en bulevar Rocha Cordero

Un automóvil que circulaba a alta velocidad por el bulevar Rocha Cordero, sufrió aparatosa volcadura luego de impactarse contra el muro de contención, afortunadamente no hubo lesionados graves pese a que llevaba cuatro ocupantes, incluyendo al conductor.

Fue cerca de las tres de la mañana de este jueves, cuando el automóvil Ford de color gris se desplazaba a alta velocidad por el mencionado bulevar con dirección a Las Lomas.

Fue a la altura de la calle La Pedrera, en la colonia Bellas Lomas, en donde el conductor perdió el control del volante y así el carro chocó primero contra el muro de contención divisorio de carriles y posteriormente se volcó quedando finalmente con las llantas hacia arriba.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a las cuatro personas que viajaban en el automóvil pero afortunadamente no presentaban golpes graves que ameritaran traslado al hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y el vehículo fue retirado mediante una grúa, en espera que se llegara a un acuerdo sobre el hecho.