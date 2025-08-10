logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Realiza 50 arrestos la GCE en un día

Por Redacción

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Realiza 50 arrestos la GCE en un día

En el marco del Plan Integral de Seguridad Estatal con la coordinación entre las autoridades de los tres ordenes de Gobierno en los 59 Municipios, la Guardia Civil Estatal realizó la detención de 50 personas por su presunta participación en hechos ilícitos

Entre los arrestos se encuentran 35 por presunta posesión de droga, uno por tráfico de hidrocarburos, uno por allanamiento, dos por daños, cuatro por portación de arma prohibida, tres por violencia familiar.

Asimismo, hubo tres detenidos por delitos contra la seguridad de tránsito y por conducción de vehículo con reporte de robo, todo en distintos operativos de seguridad

La corporación planea estrategias para mejorar la seguridad mediante la realización de las mesas de coordinación que a diario se celebran e invita a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 en caso de ser víctima o testigo de algún hecho ilícito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atrapan a un vendedor de droga en Cedral
Atrapan a un vendedor de droga en Cedral

Atrapan a un vendedor de droga en Cedral

SLP

Redacción

Aprehenden a pareja por probable fraude específico
Aprehenden a pareja por probable fraude específico

Aprehenden a pareja por probable fraude específico

SLP

Redacción

La víctima denunció la venta irregular de un predio que ya contaba con un gravamen legal

Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal
Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal

Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal

SLP

Redacción

Elementos policiales la detectaron al circular en la autopista a Villa de Arriaga

Individuo andaba en motocicleta alterada
Individuo andaba en motocicleta alterada

Individuo andaba en motocicleta alterada

SLP

Redacción