Realiza 50 arrestos la GCE en un día

En el marco del Plan Integral de Seguridad Estatal con la coordinación entre las autoridades de los tres ordenes de Gobierno en los 59 Municipios, la Guardia Civil Estatal realizó la detención de 50 personas por su presunta participación en hechos ilícitos

Entre los arrestos se encuentran 35 por presunta posesión de droga, uno por tráfico de hidrocarburos, uno por allanamiento, dos por daños, cuatro por portación de arma prohibida, tres por violencia familiar.

Asimismo, hubo tres detenidos por delitos contra la seguridad de tránsito y por conducción de vehículo con reporte de robo, todo en distintos operativos de seguridad

La corporación planea estrategias para mejorar la seguridad mediante la realización de las mesas de coordinación que a diario se celebran e invita a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 en caso de ser víctima o testigo de algún hecho ilícito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí