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Recopila la FGE indicios por muerte de interno y pareja

Se estableció que la habría estrangulado y posteriormente él se colgó en el baño

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Recopila la FGE indicios por muerte de interno y pareja
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      La Fiscalía General del Estado llevó a cabo una inspección y recolección de indicios en el penal de La Pila, en donde el pasado siete de septiembre un interno dio muerte a su pareja durante la visita conyugal y posteriormente se quitó la vida colgándose en el sanitario.

      La autopsia practicada a los cuerpos arrojó que ambos murieron por asfixia, ella por ahorcamiento y él por suspensión, es decir, la estranguló y no fue con arma blanca como en un principio se indicó.

      La dependencia informó que, a través de la Vicefiscalía Científica, realizó las diligencias correspondientes por los hechos registrados el día señalado durante la visita conyugal en el Centro Penitenciario Estatal de La Pila.

      En el cuarto destinado a la visita conyugal, fueron localizadas los cuerpos sin vida de la mujer de 43 años de edad y del interno identificado como Gerardo Román de 56 años de edad, un conocido DJ sonidero.

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      Personal especializado procesó el lugar de los hechos y realizó la recolección y documentación de los indicios localizados en el sitio, como parte de las investigaciones encaminadas a establecer con precisión la mecánica de lo ocurrido.

      Asimismo, Servicios Periciales realizó el levantamiento y traslado de las personas fallecidas para la práctica de los estudios correspondientes.

      De acuerdo con los resultados de las necropsias, la causa de muerte de la mujer fue asfixia por estrangulamiento, mientras que la del hombre fue asfixia por suspensión. Los resultados fueron integrados a la carpeta de investigación. Con las primeras diligencias no se estableció la participación de una tercera persona en estos hechos; sin embargo, la FGE mantiene las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí  refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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