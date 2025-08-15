Recuperan GCE cinco vehículos robados en un día

En las últimas 24 horas, agentes de la Guardia Civil Estatal lograron localizar cinco vehículos con reporte de robo, en donde tres personas fueron detenidas por ese delito, en distintos operativos.

Uno de los aseguramientos fue en la capital potosina, en la colonia Luis Córdoba Reyes, ahí fue detenida Martha “N” de 20 años, quien no pudo comprobar ser dueña de una motocicleta Kurazai, color azul, que fue reportada como robada en el fraccionamiento Angostura.

Asimismo, Kevin “N” de 20 años de edad, fue detenido en el municipio de Villa de Pozos en donde lo detectaron manejando una motocicleta marca Itálika que tenía reporte de robo de la colonia Industrias, en la capital potosina.

A su vez, Fidencio “N” de 34 años de edad, también quedó detenido en la delegación La Pila, tras no comprobar ser propietario de la motocicleta Itálika, color azul, en la que se desplazaba, misma que tenía reporte de robo en el Barrio de Tequisquiapan.

Por otra parte, se reportó el aseguramiento de una camioneta Nissan tipo NP-300 que tenía reporte de robo en el municipio de Zaragoza, el hallazgo fue en la carretera 70 Rioverde.

Por último, un vehículo marca IZUZU, color blanco, modelo 2023, fue asegurado en el municipio de Villa de Zaragoza.

Los vehículos asegurados, así como los detenidos, fueron remitidos ante el Ministerio Público en donde se les definirá su situación legal y se buscará a los legítimos propietarios de las unidades para hacerles entrega de las mismas.