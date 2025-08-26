Reincidente ladrón es detenido al robar en una casa

Un sujeto señalado de cometer múltiples ilícitos de manera constante, ejercer violencia familiar contra dos pequeñitas que viven con él, así como de haber sido descubierto robando en una vivienda, fue capturado por policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad, detención que habitantes de la zona agradecieron ya que mencionaron estar “hartos” de las reincidencias del presunto.

Fue en la calle Ignacio López Rayón, en la cabecera municipal de Soledad, cuando la mañana de este lunes una mujer pidió apoyo a la corporación al percatarse que un sujeto salía de su casa con una licuadora y otros objetos, emprendiendo la huida.

Los agentes de Soledad se presentaron en el lugar, y observaron que el sujeto intentaba escapar introduciéndose a otro domicilio, pero fue alcanzado de manera inmediata con apoyo de la propia víctima.

El presunto se identificó como Alan “N”, y fue señalado por la afectada como quien comete diversos ilicitos en la zona, dedicarse supuestamente a la venta de droga y consumir estupefacientes afectando el desarrollo de dos niñas menores de edad, a quienes presuntamente ha llegado a agredir físicamente.

Los vecinos de la zona piden a quienes hayan sido víctimas del presunto delincuente, interponer las denuncia correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, para que pague por todos y cada uno de los delitos y daños al patrimonio de las personas.

Asimismo, pido la intervención de las autoridades del DIF rescatar a las niñas que viven con él, pues aseguran que viven de manera deplorable y constantemente son víctimas de violencia física y sicológica.