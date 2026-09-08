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Salvan a policías de Matlapa de ser linchados

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Salvan a policías de Matlapa de ser linchados
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      Dos policías municipales de Matlapa fueron detenidos luego de ser liberados de una turba de la comunidad Picholco que pretendía lincharlos, por presuntamente matar a un residente de nombre Fermín.

      Si bien quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), no se les detuvo por la probable responsabilidad en la muerte del ciudadano, sino por otra acusación tras ser recatados de los pobladores.

      En entrevista, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, precisó que luego de comunicarse con autoridades municipales, personal de la dependencia y de la Guardia Civil Estatal (GCE) acudieron al incidente logrando liberar a los oficiales.

      Destacó la desactivación del intento de linchamiento en dicha comunidad,  porque significa que existe gobernabilidad y operatividad para prevenir este tipo de circunstancias violentas.

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      "Desde ayer, por indicaciones del señor gobernador, tuve comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y Axtla de Terrazas ¿verdad? Tuvimos conocimiento de este detenido que perdió la vida de nombre Fermín", explicó 

      Por separado, María Manuela García Cázares,  titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la institución tuvo conocimiento del reporte de un hospital, referente al fallecimiento de un hombre. 

      Especificó que, aunque los elementos municipales quedaron a disposición del Ministerio Público, la imputación no corresponde a la presunta participación en el deceso del poblador, sino por hechos posteriores al intento de linchamiento.

      "Se está ahorita recepcionando lo que es lo relativo al dictamen de necropsia, para establecer las causas de muerte", concluyó.

      ción. 

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