Se accidentan dos tráilers en rúa a México

En la carretera a México dos tráiler sufrieron aparatosos accidentes, uno se volcó resultando lesionado el conductor mientras que el otro prácticamente se “recostó” sobre el cerro, esto a la altura de la comunidad El Cerrito perteneciente a Santa María del Río.

En el primero caso, un tráiler con doble remolque, se desplazaba por la carretera mencionada y fue al llegar al kilómetro 143, por El Cerrito, donde el conductor perdió el control del volante a la derecha y así se volcó sobre ese costado.

El tractocamión color blanco acabó destrozado por completo y el conductor se causó fuertes lesiones, por lo que fue atendido por los paramédicos y se le trasladó a un hospital para recibir la atención médica requerida.

El otro percance ocurrió en el kilómetro 145 de la misma carretera, en donde otro tráiler con remolque tipo caja, derrapó hacia su derecha y así quedó recargado sobre el cerro, causándose algunos daños pero en este caso el conductor salió ileso.

En los dos casos elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los percances y las unidades fueron retiradas ya que el tráfico se entorpeció durante horas, siendo trasladadas a una pensión particular.