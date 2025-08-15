Se estampa vehículo contra poste de CFE

Una camioneta quedó destrozada de la parte frontal luego de estamparse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, esto cuando circulaba por la avenida Juárez, próximo al bulevar Rocha Cordero.

El reporte se dio poco después de las cinco de la tarde de este jueves, inicialmente la camioneta Renault de color blanco, circulaba por la avenida Juárez de sur a norte.

Al aproximarse al puente del bulevar Rocha Cordero, el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma se estampó de frente contra un poste de concreto de la CFE que ahí se localiza, quedando la camioneta prácticamente en pérdida total ya que por el golpe toda la parte frontal acabó destrozada.

No se reportaron lesionados graves en este caso y elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del hecho, ordenando el traslado de la camioneta a una pensión para los trámites legales.

