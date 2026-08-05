Se fueron a los golpes tras chocar en el Centro
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tras un conflicto vial que escaló a agresiones físicas y daños a vehículos, cuatro personas presuntamente involucradas en la riña, registrada en calles del Centro Histórico, fueron detenidas por policías capitalinos.
Fue en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Morelos donde se reportó a las autoridades una confrontación entre automovilistas, a lo que oficiales del agrupamiento Centinela se aproximaron de inmediato para atender el hecho.
Al arribar al lugar, las oficiales localizaron a dos hombres y dos mujeres que se encontraban agrediéndose físicamente, logrando separarlos para restablecer el orden.
Durante las entrevistas, ambas partes manifestaron que los hechos comenzaron tras un incidente vial, lo que derivó en daños materiales a sus propios vehículos así como señalamientos de lesiones mutuas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el lugar, las oficiales detectaron que ambas parejas se trasladaban con menores a bordo de sus vehículos, siendo resguardados y contenidos, en tanto otros familiares acudían al lugar para quedar bajo su cuidado.
Ante los señalamientos de lesiones y daños mutuos, fueron detenidos en el lugar Marco "N" de 50 años, Alejandra "N" de 38 años, Viridiana "N" y José "N", de 26 y 28 años, respectivamente, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.
no te pierdas estas noticias
Lo sorprenden con herramientas robadas de una obra en la Calzada
Redacción
Dos presuntos cómplices lograron escapar; el detenido quedó a disposición de la Fiscalía estatal.
Fallece una motociclista arrollada por tráiler en Periférico
Redacción
Autoridades municipales y estatales iniciaron la investigación
Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico
Redacción
Cuatro personas fueron detenidas por lesiones mutuas y daños; viajaban con menores de edad.