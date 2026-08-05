logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se fueron a los golpes tras chocar en el Centro

Por Redacción

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
A
Se fueron a los golpes tras chocar en el Centro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras un conflicto vial que escaló a agresiones físicas y daños a vehículos, cuatro personas presuntamente involucradas en la riña, registrada en calles del Centro Histórico, fueron detenidas por policías capitalinos. 

      Fue en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Morelos donde se reportó a las autoridades una confrontación entre automovilistas, a lo que oficiales del agrupamiento Centinela se aproximaron de inmediato para atender el hecho.

      Al arribar al lugar, las oficiales localizaron a dos hombres y dos mujeres que se encontraban agrediéndose físicamente, logrando separarlos para restablecer el orden.

      Durante las entrevistas, ambas partes manifestaron que los hechos comenzaron tras un incidente vial, lo que derivó en daños materiales a sus propios vehículos así como señalamientos de lesiones mutuas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el lugar, las oficiales detectaron que ambas parejas se trasladaban con menores a bordo de sus vehículos, siendo resguardados y contenidos, en tanto otros familiares acudían al lugar para quedar bajo su cuidado.

      Ante los señalamientos de lesiones y daños mutuos, fueron detenidos en el lugar Marco "N" de 50 años, Alejandra "N" de 38 años, Viridiana "N" y José  "N", de 26 y 28 años, respectivamente, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lo sorprenden con herramientas robadas de una obra en la Calzada
      Lo sorprenden con herramientas robadas de una obra en la Calzada

      Lo sorprenden con herramientas robadas de una obra en la Calzada

      SLP

      Redacción

      Dos presuntos cómplices lograron escapar; el detenido quedó a disposición de la Fiscalía estatal.

      Fallece una motociclista arrollada por tráiler en Periférico
      Fallece una motociclista arrollada por tráiler en Periférico

      Fallece una motociclista arrollada por tráiler en Periférico

      SLP

      Redacción

      Autoridades municipales y estatales iniciaron la investigación

      Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico
      Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico

      Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico

      SLP

      Redacción

      Cuatro personas fueron detenidas por lesiones mutuas y daños; viajaban con menores de edad.

      Motociclista muere arrollado por tráiler
      Motociclista muere arrollado por tráiler

      Motociclista muere arrollado por tráiler

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal acordonó la zona mientras la Fiscalía inició la investigación