Se fueron a los golpes tras chocar en el Centro

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Tras un conflicto vial que escaló a agresiones físicas y daños a vehículos, cuatro personas presuntamente involucradas en la riña, registrada en calles del Centro Histórico, fueron detenidas por policías capitalinos.

Fue en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Morelos donde se reportó a las autoridades una confrontación entre automovilistas, a lo que oficiales del agrupamiento Centinela se aproximaron de inmediato para atender el hecho.

Al arribar al lugar, las oficiales localizaron a dos hombres y dos mujeres que se encontraban agrediéndose físicamente, logrando separarlos para restablecer el orden.

Durante las entrevistas, ambas partes manifestaron que los hechos comenzaron tras un incidente vial, lo que derivó en daños materiales a sus propios vehículos así como señalamientos de lesiones mutuas.

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En el lugar, las oficiales detectaron que ambas parejas se trasladaban con menores a bordo de sus vehículos, siendo resguardados y contenidos, en tanto otros familiares acudían al lugar para quedar bajo su cuidado.

Ante los señalamientos de lesiones y daños mutuos, fueron detenidos en el lugar Marco "N" de 50 años, Alejandra "N" de 38 años, Viridiana "N" y José "N", de 26 y 28 años, respectivamente, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.