Se voltea pero sale bien librada

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La tarde de este sábado, una camioneta se estrelló contra un objeto fijo y terminó volcando, dentro del fraccionamiento Los Lagos, en Villa de Pozos.

Fue alrededor de las 15:00 horas que el conductor de la camioneta circulaba sobre la calle circuito Beljash, de la colonia Los Lagos, cuando perdió el control hacia su derecha y se impactó contra un poste metálico del alumbrado público, lo cual provocó que se volcara sobre su costado izquierdo.

Tras el hecho, al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Pozos, quienes únicamente valoraron al conductor y determinaron que no ameritaba su traslado a un hospital para continuar con su atención médica.

Además, elementos municipales de Pozos tomaron conocimiento de la situación, esperando a que la conductora llegara un acuerdo para reparar los daños a la infraestructura.

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