Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

Un automóvil Seat color rojo salió del camino la mañana de este sábado en la carretera 57, sin que se reportaran personas lesionadas.

LEA TAMBIÉN Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos Impacto entre camioneta JAC y Nissan Altima moviliza a peritos

El hecho ocurrió después de las 06:00 horas, cuando la unidad circulaba con dirección a Villa de Pozos, en San Luis Potosí.

Al llegar al kilómetro 195, a la altura del bulevar Las Mercedes, el conductor perdió el control hacia su izquierda y el vehículo cayó al desnivel que divide ambos carriles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Autoridades atendieron el reporte y únicamente se registraron daños materiales. No se informó sobre afectaciones a la circulación ni traslados médicos.