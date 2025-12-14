logo pulso
Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

El accidente ocurrió después de las 6:00 de la mañana

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 08:22 a.m.
A
Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

Un automóvil Seat color rojo salió del camino la mañana de este sábado en la carretera 57, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho ocurrió después de las 06:00 horas, cuando la unidad circulaba con dirección a Villa de Pozos, en San Luis Potosí. 

Al llegar al kilómetro 195, a la altura del bulevar Las Mercedes, el conductor perdió el control hacia su izquierda y el vehículo cayó al desnivel que divide ambos carriles.

Autoridades atendieron el reporte y únicamente se registraron daños materiales. No se informó sobre afectaciones a la circulación ni traslados médicos.

