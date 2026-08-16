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Sorprenden a cinco viciosos en la calle

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a cinco viciosos en la calle
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      Desarrollado por SACS IA

      Cinco personas fueron detenidas por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud.

      Las detenciones se efectuaron durante recorridos de vigilancia en las colonias Arcos de San Pedro, Rivera, 21 de Marzo, La Virgen, donde fueron detectados Erika "N", de 25 años; Ángel "N", de 18 años; Ricardo "N", de 30 años; y Víctor "N", de 36 años, cometiendo faltas administrativas y durante su inspección se les localizó dosis de metanfetaminas. 

      De igual manera, a partir de un reporte en la colonia Los Fresnos, sobre personas que alteraban el orden, fue detenido Emmanuel "N", de 28 años, por probable posesión de enervantes.

      Después de sus respectivas certificaciones médicas, estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias encontradas.

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      La Guardia Civil Municipal de Soledad refrendó su compromiso de mantener presencia preventiva en calles y avenidas.

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