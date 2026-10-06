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Sorprenden a fardera en Plaza San Luis

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a fardera en Plaza San Luis
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      Por un robo de unos siete mil pesos a dos comercios de Plaza San Luis, una mujer fue detenida por agentes de la policía de la capital, quienes atendieron el reporte emitido por el C4 Municipal. La señalada fue encontrada en posesión de diversas prendas de vestir, sumando la cantidad referida.

      Al arribar al centro comercial ubicado en el bulevar Antonio Rocha Cordero, personal de seguridad de la tienda de ropa Lefties, informó que momento antes una mujer había sustraído dos abrigos, una falda y una bolsa de mano, con un costo de 2 mil 476 pesos.

      Al momento de la inspección de seguridad de la mochila, la mujer fue encontrada en posesión de más artículos de Liverpool, por lo que se notificó al personal de la tienda, quienes indicaron que la señalada igualmente había robado mercancía del establecimiento, con un valor aproximado de 4 mil 596 pesos, en prendas deportivas y de vestir.

      Ante el señalamiento y la intención de los representantes de ambos establecimientos de proceder legalmente, se procedió a la lectura de derechos.

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       que le asisten como persona en detención a quien dijo llamarse Melisa "N", de 35 años.

      Quien luego de una certificación médica, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

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