Sorprenden a un hombre con droga en el República

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Un hombre fue detenido en posesión de sustancias ilícitas en el mercado República. Esto, luego de los recorridos de vigilancia para la prevención de delitos y faltas administrativas en los mercados municipales realizado por oficiales de Guardia Municipal.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes observaron a un masculino que presuntamente alteraba el orden público al proferir insultos y causar disturbios en la vía pública, conducta considerada como una falta administrativa prevista en el Bando de Policía y Gobierno, por lo que se le indicó el motivo de la intervención policial.

Enseguida, los oficiales realizaron una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias diez envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como crack, con un peso aproximado de 3.1 gramos.

Ante estos hechos, se informó a la persona detenida, identificada como José "N" de 41 años, sobre el motivo de su aseguramiento por su probable participación en un hecho constitutivo de delito.

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Posteriormente el detenido fue trasladado para su certificación médica y, una vez realizado el embalaje del indicio, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.