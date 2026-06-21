logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SÍ SE PUDO!

Fotogalería

¡SÍ SE PUDO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a un hombre con droga en el República

Por Redacción

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a un hombre con droga en el República
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un hombre fue detenido en posesión de sustancias ilícitas en el mercado República. Esto, luego de los recorridos de vigilancia para la prevención de delitos y faltas administrativas en los mercados municipales realizado por oficiales de Guardia Municipal.

      Los hechos ocurrieron cuando los agentes observaron a un masculino que presuntamente alteraba el orden público al proferir insultos y causar disturbios en la vía pública, conducta considerada como una falta administrativa prevista en el Bando de Policía y Gobierno, por lo que se le indicó el motivo de la intervención policial.

      Enseguida, los oficiales realizaron una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias diez envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como crack, con un peso aproximado de 3.1 gramos.

      Ante estos hechos, se informó a la persona detenida, identificada como José "N" de 41 años, sobre el motivo de su aseguramiento por su probable participación en un hecho constitutivo de delito.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Posteriormente el detenido fue trasladado para su certificación médica y, una vez realizado el embalaje del indicio, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Periodista potosino denuncia ataque armado y amenazas
      Periodista potosino denuncia ataque armado y amenazas

      Periodista potosino denuncia ataque armado y amenazas

      SLP

      Rubén Pacheco

      La denuncia incluye tentativa de homicidio y daños; autoridades locales resguardaron la escena sin peritajes.

      Video | Captan riña entre automovilistas en Valles
      Video | Captan riña entre automovilistas en Valles

      Video | Captan riña entre automovilistas en Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El incidente involucró a un exinstructor del Pentathlón y terminó con la intervención policial

      Abandonan camioneta tras choque y volcadura en Valles
      Abandonan camioneta tras choque y volcadura en Valles

      Abandonan camioneta tras choque y volcadura en Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      Elementos de la Guardia Nacional solicitaron grúa para retirar la unidad

      Muere hombre atropellado en carretera a Zacatecas
      Muere hombre atropellado en carretera a Zacatecas

      Muere hombre atropellado en carretera a Zacatecas

      SLP

      Redacción

      El conductor responsable huyó, luego del accidente ocurrió cerca de la comunidad de Derramadero