logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Fotogalería

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sujetos se meten a la fuerza a una vivienda

Por Redacción

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
A
Sujetos se meten a la fuerza a una vivienda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cinco sujetos que se metieron a la fuerza a una vivienda, fueron detenidos por la Guardia Civil Municipal de Soledad por su probable participación en el delito de allanamiento, en hechos ocurridos en un domicilio ubicado en Circuito San Andrés, en la colonia Santo Tomás.

      La acción derivó de un reporte recibido la noche del jueves, donde una mujer solicitó la intervención de la autoridad al señalar que, forzando la chapa de la puerta cinco individuos ingresaron a la vivienda que lleva rentando hace dos años, además de amenazarla presuntamente con un arma de fuego para impedirle su ingreso al domicilio.

      De acuerdo con la denunciante, los sujetos aseguraron ser los propietarios del inmueble sin mostrar ningún documento, ademas al comunicarse con su arrendatario para aclarar la situación, le aseguró desconocer a los señalados. Por lo anterior, la afectada solicitó el apoyo de los oficiales, ya que era su voluntad proceder legalmente contra estos individuos. 

      Los detenidos, identificados como José "N", Paul "N" de 46 años, Osvaldo "N" de 36 años, Elías "N" de 22 años, y Víctor "N" de 19 años, fueron informados que tras los señalamientos y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes serian arrestados por el delito de allanamiento y puestos a disposición de la autoridad investigadora.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Choque y volcadura en Lomas del Tec deja cuantiosos daños
      Choque y volcadura en Lomas del Tec deja cuantiosos daños

      Choque y volcadura en Lomas del Tec deja cuantiosos daños

      SLP

      Redacción

      Conductora de Nissan March perdió el control y volcó tras impactar dos vehículos.

      Giran aprehensión contra presunto asesino de perros
      Giran aprehensión contra presunto asesino de perros

      Giran aprehensión contra presunto asesino de perros

      SLP

      Rubén Pacheco

      El imputado, es un hombre de 90 años, que hoy se encuentra prófugo en un estado vecino

      Reportan 23 accidentes en últimos días con lluvias
      Reportan 23 accidentes en últimos días con lluvias

      Reportan 23 accidentes en últimos días con lluvias

      SLP

      Rolando Morales

      Autoridades capitalinas mantienen operativos para controlar la velocidad en pavimento mojado

      Reabren Puente Naranja; persiste cierre en bulevar Jacobo Payán
      Reabren Puente Naranja; persiste cierre en bulevar Jacobo Payán

      Reabren Puente Naranja; persiste cierre en bulevar Jacobo Payán

      SLP

      Redacción

      Autoridades retiraron una de las restricciones viales reportadas durante la mañana