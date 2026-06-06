Sujetos se meten a la fuerza a una vivienda

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Cinco sujetos que se metieron a la fuerza a una vivienda, fueron detenidos por la Guardia Civil Municipal de Soledad por su probable participación en el delito de allanamiento, en hechos ocurridos en un domicilio ubicado en Circuito San Andrés, en la colonia Santo Tomás.

La acción derivó de un reporte recibido la noche del jueves, donde una mujer solicitó la intervención de la autoridad al señalar que, forzando la chapa de la puerta cinco individuos ingresaron a la vivienda que lleva rentando hace dos años, además de amenazarla presuntamente con un arma de fuego para impedirle su ingreso al domicilio.

De acuerdo con la denunciante, los sujetos aseguraron ser los propietarios del inmueble sin mostrar ningún documento, ademas al comunicarse con su arrendatario para aclarar la situación, le aseguró desconocer a los señalados. Por lo anterior, la afectada solicitó el apoyo de los oficiales, ya que era su voluntad proceder legalmente contra estos individuos.

Los detenidos, identificados como José "N", Paul "N" de 46 años, Osvaldo "N" de 36 años, Elías "N" de 22 años, y Víctor "N" de 19 años, fueron informados que tras los señalamientos y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes serian arrestados por el delito de allanamiento y puestos a disposición de la autoridad investigadora.

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