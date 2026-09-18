Auto le pega a un camión en la rúa ´57

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En la carretera a México, un automóvil chocó por alcance contra un camión urbano cuando los dos vehículos se desplazaban por la lateral de esa vía, a la altura del Tecnológico Superior por el fraccionamiento Los Lagos.

Por la lateral de la mencionada carretera se desplazaba un automóvil Mazda de color gris, el cual se impactó por alcance contra un camión urbano con número económico 044, de la ruta Alameda-Cereso.

Por el fuerte golpe el carro prácticamente se metió debajo del camión quedando los dos vehículos con fuertes daños, en especial el carro que acabó con el cofre levantado y el motor con serios destrozos.

Brigadistas y paramédicos de Protección Civil de Pozos llegaron al lugar para prestar ayuda pero por suerte no había lesionados.

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No obstante, se realizaron algunas maniobras para evitar derrame de combustible y la batería del carro fue retirada para que no hiciera algún corto que pudiera iniciar un incendio con graves consecuencias.

Finalmente, se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio de los daños a través de sus aseguradoras, puesto que no hubo personas lesionadas.