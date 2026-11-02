Traileros se lían a golpes por incidente vial

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Dos traileros se agarraron a golpes luego de chocar sus unidades en el Anillo Periférico Oriente. Finalmente, fueron arrestados por elementos de la Policía Municipal de Soledad y los vehículos acabaron en el corralón.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo en el Periférico Oriente, frente al cementerio Arboledas, en donde chocaron dos tráilers, uno marca International y el otro Freightliner, el primero con remolque tipo plataforma y el segundo con caja seca.

Luego del percance, los operadores descendieron de sus unidades y comenzaron a intercambiar discutir para luego pasar a los golpes, por lo que elementos municipales intervinieron para controlar la situación.

Los agentes policiales procedieron a detener a los involucrados que fueron llevados a las celdas en donde serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por lesiones mutuas, mientras que los tráilers acabaron en una pensión particular.

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