Tras balacera, incautan unidades a maleantes

Luego de un enfrentamiento a balazos con presuntos delincuentes, en donde no hubo lesionados, agentes de la Guardia Civil Estatal, aseguraron tres vehículos con reporte de robo en el municipio de Matehuala, en el Altiplano Potosino.

De acuerdo a los hechos, elementos estatales desplegaron un operativo cuando detectaron a varios individuos en tres camionetas, a quienes les marcaron el alto pero éstos dispararon contra los agentes y de esta forma se inició una balacera.

En el transcurso del hecho, los sujetos abandonaron las camionetas y se dieron a la fuga corriendo en distintas direcciones, por lo que no pudieron atrapados por los agentes policiales.

No obstante, se pudieron asegurar las unidades que tripulaban, las cuales cuentan con reporte de robo con violencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se trató de una camioneta Ford Ford color blanco con placas del estado de Querétaro, otra camioneta Lincoln Navigator con placas del estado de Morelos y una Chevrolet Suburban color negro sin placas, todas ellas con reporte de robo violento en el estado de Nuevo León.

Las unidades fueron localizadas en área rural y finalmente quedaron a disposición del Ministerio Público en donde se continuará con las investigaciones respectivas.