Tras días de agonía fallece motociclista atropellado

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CIUDAD VALLES.- Falleció un hombre que hace unos días sufrió un accidente con su motocicleta en la carretera Valles-San Miguel. Este sábado por la tarde, en el Hospital General de Ciudad Valles, falleció Reyes Rojas Ramírez, quien tenía 48 años de edad y era vecino del ejido El Sidral.

Llevaba más de dos semanas hospitalizado, pues el pasado 30 de julio de 2026, cuando circulaba en una motocicleta sobre la carretera estatal Valles-San Miguel, fue embestido por una camioneta Ford Super Duty gris, conducida por una mujer. El accidente ocurrió en el tramo Cuatro Caminos-El Azulejo, debido a que la conductora invadió carril para esquivar un bache.

Reyes sufrió múltiples fracturas y los paramédicos de la Cruz Roja lo llevaron inconsciente al mencionado nosocomio. A pesar de los esfuerzos de los médicos por mantenerlo con vida, finalmente falleció.

El día del accidente, la conductora de la camioneta permaneció en el lugar y dijo estar dispuesta a afrontar los gastos médicos y los daños materiales. Sin embargo, ahora estará sujeta a investigación por probable homicidio culposo.

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