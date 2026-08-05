Tras las rejas, hombre que atacó a un menor

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Con una llave inglesa, un hombre, en compañía de su hijo, presuntamente agredió a un menor de edad, ocasionándole diversas lesiones. Tras ello, Faustino "N" fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación.

De acuerdo con las diligencias realizadas por la institución, los hechos ocurrieron durante 2024, cuando el ahora detenido habría cometido el delito de lesiones calificadas agravadas.

Con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, un agente del Ministerio Público solicitó el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue concedido por un Juez de control.

Los agentes investigadores localizaron a Faustino "N" en la colonia Lomas Cuarta, en la capital potosina, donde le cumplimentaron el mandato judicial, informándole sobre el motivo de su detención y los derechos que le asisten como persona detenida.

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Posteriormente, el señalado fue trasladado al centro penitenciario correspondiente, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación jurídica.