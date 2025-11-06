Vinculan a proceso a 6 presuntos delincuentes detenidos en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Seis presuntos criminales detenidos en distintos operativos realizados en Ciudad Valles fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Las detenciones se dieron en tres hechos separados. El primero ocurrió la noche del 21 de octubre de 2025, en la colonia Emiliano Zapata, donde los ocupantes de una camioneta Jeep Compass blanca presuntamente atacaron a balazos a elementos de la Guardia Civil Estatal.

Tras repeler la agresión, los agentes lograron detener a Fernando, de 19 años, y Javier, de 27, a quienes se les aseguraron dos armas largas, municiones y equipo táctico.

En la audiencia correspondiente, el Juez de Control determinó su vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada.

El segundo caso se registró el 23 de octubre, en la colonia 18 de Marzo, donde, luego de una persecución, fueron detenidos dos hombres identificados como Carlos, de 20 años, y Norberto, de 41.

Durante su aseguramiento se les decomisaron dos vehículos, dos armas largas —una de ellas con aditamento lanzagranadas—, así como equipo táctico. El Juez de Control calificó de legal la detención y dictó vinculación a proceso, imponiendo también prisión preventiva.

El último hecho tuvo lugar la tarde del 27 de octubre, en la carretera libre Valles–Tampico, a la altura del ejido La Raya.

En ese sitio, después de una persecución y enfrentamiento, fueron capturados dos sujetos a los que se les aseguró un arma larga. La Fiscalía General del Estado obtuvo igualmente su vinculación a proceso, con prisión preventiva como medida cautelar.