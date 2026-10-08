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Vinculan a proceso a agresor de Ciudad Fernández

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Vinculan a proceso a agresor de Ciudad Fernández
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      Un sujeto, señalado por haber agredido con arma blanca a su exnovia menor de edad y a más personas, en Ciudad Fernández, fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía General del Estado.

          Se trata de Erick "N", quien habría arribado a un domicilio del municipio referido y presuntamente agredió a su expareja sentimental, quien es una persona menor de edad. Al ver estos hechos, intervino una mujer y un hombre para poner a salvo a la víctima, mismos que también fueron lesionados con un arma blanca por el presunto responsable.

          Elementos municipales acudieron al reporte y realizaron la detención del señalado, quien fue llevado ante Agentes Fiscales, quienes iniciaron la carpeta de investigación correspondiente y condujeron a esta persona a su audiencia de control de la detención.

          El Juez de control de este caso calificó como legal el aseguramiento del probable responsable y recibió la imputación de la Fiscalía contra el detenido, por los delitos de violencia familiar agravada, lesiones calificadas y homicidio calificado en grado de tentativa. De esta manera, la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso de Erick "N", le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que lo mantendrá interno en el centro penitenciario de la región, y fijó seis meses para la investigación complementaria.

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