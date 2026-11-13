Muerte de doctora del ISSSTE, sin indicios de algún delito: FGE
De acuerdo con la indagatoria, padecía depresión y desde varios días se ausentó de su empleo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En el fallecimiento de Blanca Ruth, médica del ISSSTE, las investigaciones ministeriales iniciales apuntan a un probable suicidio, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Describió que, al arribo de Servicio Periciales, se visualizó a la víctima colgada dentro de su casa, sin indicios de violencia y las llaves del domicilio se encontraban dentro de la misma.
Refirió que, de acuerdo con información complementaria, la doctora padecía depresión y desde varios días se ausentó de su empleo en el Hospital General de Soledad.
En entrevista, subrayó que el dictamen de necropsia no identificó ningún dato de violencia inferida, y causa de muerte fue por el ahorcamiento derivado de la suspensión.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Matizó que la carpeta de investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio, sin embargo, las pruebas preliminares presumen que se privó de la vida.
Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles
Blanca Ruth Hernández Ortiz trabajó durante varios años en la clínica del ISSSTE y en el Hospital General de Ciudad Valles.
no te pierdas estas noticias
SCJN daría razón a municipio sobre uso de suelo en ZI
Rolando Morales
El síndico Víctor Hugo Salgado informó que la Corte reconocería esas facultades de la alcaldía
Muerte de doctora del ISSSTE, sin indicios de algún delito: FGE
Rubén Pacheco
De acuerdo con la indagatoria, padecía depresión y desde varios días se ausentó de su empleo
Cifras de seguridad en SLP, mejores que en Zacatecas: Gallardo
Rubén Pacheco
Señaló que dijo que no entrará en debate con el gobernador David Monreal