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Muerte de doctora del ISSSTE, sin indicios de algún delito: FGE

De acuerdo con la indagatoria, padecía depresión y desde varios días se ausentó de su empleo

Por Rubén Pacheco

Noviembre 13, 2026 12:42 p.m.
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Muerte de doctora del ISSSTE, sin indicios de algún delito: FGE
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      En el fallecimiento de Blanca Ruth, médica del ISSSTE, las investigaciones ministeriales iniciales apuntan a un probable suicidio, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Describió que, al arribo de Servicio Periciales, se visualizó a la víctima colgada dentro de su casa, sin indicios de violencia y las llaves del domicilio se encontraban dentro de la misma.

      Refirió que, de acuerdo con información complementaria, la doctora padecía depresión y desde varios días se ausentó de su empleo en el Hospital General de Soledad.

      En entrevista, subrayó que el dictamen de necropsia no identificó ningún dato de violencia inferida, y causa de muerte fue por el ahorcamiento derivado de la suspensión.

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      Matizó que la carpeta de investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio, sin embargo, las pruebas preliminares presumen que se privó de la vida.

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