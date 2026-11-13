Muerte de doctora del ISSSTE, sin indicios de algún delito: FGE

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el fallecimiento de Blanca Ruth, médica del ISSSTE, las investigaciones ministeriales iniciales apuntan a un probable suicidio, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que, al arribo de Servicio Periciales, se visualizó a la víctima colgada dentro de su casa, sin indicios de violencia y las llaves del domicilio se encontraban dentro de la misma.

Refirió que, de acuerdo con información complementaria, la doctora padecía depresión y desde varios días se ausentó de su empleo en el Hospital General de Soledad.

En entrevista, subrayó que el dictamen de necropsia no identificó ningún dato de violencia inferida, y causa de muerte fue por el ahorcamiento derivado de la suspensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Matizó que la carpeta de investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio, sin embargo, las pruebas preliminares presumen que se privó de la vida.