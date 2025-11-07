logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca camión con abarrotes en el bulevar

Conductor perdió el control del volante y así chocó contra la guarnición

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca camión con abarrotes en el bulevar

Un camión cargado de abarrotes sufrió aparatosa volcadura cuando circulaba por el bulevar Rocha Cordero, por suerte sólo hubo daños materiales sin que se registraran lesionados.

El reporte después de 13:00 horas de este jueves, cuando el conductor de un camión Isuzu de color rojo con blanco, que transportaba abarrotes con destino a la Plaza San Luis, se desplazaba por el menciondo bulevar.

Fue a la altura del fraccionamiento Villa Magna en donde el conductor perdió el control del volante y así chocó contra la guarnición del lado izquierdo.

Todavía el camión dio un medio giro para acabar volcado sobre el acotamiento en sentido contrario a la circulación, la carga que transportaba en cajas de cartón quedó regada en el lugar cuando la caja se abrió ante el accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del hecho en donde por suerte no se registraron personas lesionadas.

Posteriormente el camión fue retirado y se esperaba que hubiera un acuerdo con el propietario ya que no hubo daños a terceros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recuperan botín robado en un OXXO
Recuperan botín robado en un OXXO

Recuperan botín robado en un OXXO

SLP

Redacción

Muere atropellado un agente de la Guardia Nacional
Muere atropellado un agente de la Guardia Nacional

Muere atropellado un agente de la Guardia Nacional

SLP

Redacción

Iba a prestar un auxilio en la Carr. a México cuando un vehículo lo arrolló

Mujer vendía droga en Villa de Arriaga
Mujer vendía droga en Villa de Arriaga

Mujer vendía droga en Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Par de vándalos allanan Fiscalía de Delitos Electorales
Par de vándalos allanan Fiscalía de Delitos Electorales

Par de vándalos allanan Fiscalía de Delitos Electorales

SLP

Redacción