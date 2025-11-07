Vuelca camión con abarrotes en el bulevar

Un camión cargado de abarrotes sufrió aparatosa volcadura cuando circulaba por el bulevar Rocha Cordero, por suerte sólo hubo daños materiales sin que se registraran lesionados.

El reporte después de 13:00 horas de este jueves, cuando el conductor de un camión Isuzu de color rojo con blanco, que transportaba abarrotes con destino a la Plaza San Luis, se desplazaba por el menciondo bulevar.

Fue a la altura del fraccionamiento Villa Magna en donde el conductor perdió el control del volante y así chocó contra la guarnición del lado izquierdo.

Todavía el camión dio un medio giro para acabar volcado sobre el acotamiento en sentido contrario a la circulación, la carga que transportaba en cajas de cartón quedó regada en el lugar cuando la caja se abrió ante el accidente.

Al lugar arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del hecho en donde por suerte no se registraron personas lesionadas.

Posteriormente el camión fue retirado y se esperaba que hubiera un acuerdo con el propietario ya que no hubo daños a terceros.