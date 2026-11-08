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Vuelca rauda camioneta en Santa María del Río

Chocó contra una jardinera y terminó sobre su costado izquierdo, no hubo heridos

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca rauda camioneta en Santa María del Río
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      Al circular a alta velocidad en calles del municipio de Santa María del Río, una camioneta de transporte de personal chocó contra una jardinera para después quedar volcada sobre un costado. Por suerte, no se reportaron personas lesionadas.

       El accidente se registró poco antes de las siete de la mañana de este viernes, en que la camioneta Nissan de transporte de personal se desplazaba a alta velocidad sobre la calle Primo Feliciano Velázquez, en dirección hacia la carretera ´57.  Fue al llegar al jardín del Monumento a la Madre, en donde el conductor no modificó su trayectoria y al continuar de frente chocó contra una jardinera, terminando de esta forma volcada la camioneta sobre su costado izquierdo.

       Luego del hecho, elementos de la Policía Municipal de Santa María del Río llegaron al sitio del percance, en donde procedieron a asegurar el área para tomar conocimiento y finalmente la camioneta fue llevada a una pensión, en tanto se realizan los trámites legales por suerte no se reportaron lesionados.

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