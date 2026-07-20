Ya en prisión, aprehenden a asaltante de gasolinera

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Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión en contra de Víctor Emiliano "N", por su probable intervención en el delito de robo calificado.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la institución, los hechos ocurrieron en diciembre de 2024, en la colonia Del Valle, donde el ahora imputado habría despojado, mediante el uso de violencia, de dinero en efectivo y equipo de cómputo al administrador de un grupo distribuidor de combustible.

Derivado de las labores de investigación, así como del análisis de material videográfico y la identificación realizada por la parte afectada, se logró establecer la probable identidad del señalado, lo que permitió obtener el mandamiento judicial.

El mandamiento judicial fue ejecutado al interior del penal de La Pila. La persona detenida quedó a disposición de la autoridad que definirá su situación jurídica conforme al debido proceso.

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