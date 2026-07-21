Ya en prisión, aprehenden a una banda de ladrones
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron en reclusión tres órdenes de aprehensión en contra de tres hombres, por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.
De acuerdo con las investigaciones, durante la madrugada del 18 de julio de 2025, un grupo de cinco sujetos armados presuntamente ingresó a una empresa ubicada en la Zona Industrial de la capital potosina a bordo de una camioneta tipo pick up para cometer el ilícito.
De acuerdo con las indagatorias, los presuntos responsables sustrajeron dos cajeros automáticos y posteriormente amagaron a un grupo de trabajadores que se encontraban laborando en el lugar, a quienes presuntamente despojaron de sus teléfonos celulares y carteras antes de emprender la huida.
Luego de las averiguaciones hechas por agentes del Ministerio Público y la Policía de Investigación, fue posible establecer la probable identidad de Francisco Radamés "N", José "N" y Viscencio "N", por lo que la Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control las órdenes de aprehensión correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde los tres señalados permanecen privados de la libertad por una causa penal diversa.
Los tres señalados quedaron a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica conforme al debido proceso.
no te pierdas estas noticias
Falla mecánica de camioneta moviliza a autoridades en Tancanhuitz
Huasteca Hoy
El incidente ocurrió en el tramo Tancanhuitz-Tampamolón, sin daños materiales ni personas lesionadas
Cierran paso a desnivel en glorieta del Real Inn
PULSO
Esto, tras la lluvia registrada este lunes por la tarde
Aprehensión contra sujetos tras robo en empresa de Zona Industrial
Redacción
Los detenidos fueron identificados en investigaciones por el robo de cajeros automáticos y pertenencias a trabajadores