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Destinan 1.5 mdp para rehabilitar el CJM de Matlapa

La mayor parte del recurso se utilizará para adquirir una unidad móvil que atenderá municipios y comunidades

Por Rubén Pacheco

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Destinan 1.5 mdp para rehabilitar el CJM de Matlapa
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      La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU), obtuvo una bolsa de un millón 560 mil 917.66 pesos para mejora en la infraestructura del Centro de Justicia de las Mujeres (CJM) del municipio de Matlapa. 

      Así lo describe el convenio de coordinación y adhesión entre la Secretaría de las Mujeres federal y la SEMU, sobre el otorgamiento de subsidio para el Proyecto Operación del Centro de Justicia de Matlapa.

      El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), precisó que la administración federal aportará una partida de un millón 301 mil 333.66 pesos, el Gobierno del Estado financiará 259 mil 584 pesos.

      Aunque estableció que la fecha de inicio del proyecto estaba pactada para el 1 de junio, ésta pudo variar de acuerdo con la trasferencia de los recursos federales asignados. Deberá concluir el 31 de diciembre de 2026.

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      La adquisición más relevante corresponde a una camioneta tipo van, para CJMóvil, adaptada con paneles de madera en piso y paredes, gavetas y dos archiveros, aire acondicionado, planta de energía y conexiones eléctricas con toma corrientes con un costo de un millón 200 mil pesos.

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      Refirió que la unidad móvil itinerante operará prioritariamente en los municipios de cobertura del CJM, con especial atención a las zonas con población indígena y los que no cuentan con cobertura de otros servicios de la SEMU: Matlapa, Tampacán, Huehuetlán y Coxcatlán.

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