¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Aceptaría Mendoza el cambio a La Pila

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) podría cambiar sus oficinas al edificio estatal ubicado en La Pila, inmueble que permanece en desuso desde que fue saqueado, informó la titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria indicó que la propuesta surge como parte de un plan para reducir los gastos de renta que actualmente enfrenta el gobierno estatal. En el caso de la Segam, el alquiler mensual de sus oficinas asciende a unos 70 mil pesos, un gasto que podría eliminarse si se concreta el traslado a un espacio estatal.

 “A mí se me comunicó la posibilidad o la intención que hay de cambiarnos o reubicarnos. Obviamente que nosotros somos parte de un gobierno y nosotros acataríamos la indicación que nos indique, porque también hay que generar economía, se paga muchísimo de renta y es un edificio propio. Yo ya lo fui a ver, de hecho a nosotros nos convocaron algunas dependencias a ir a visitarlo”, explicó la funcionaria. 

Aunque el edificio ha sufrido saqueos, Mendoza aseguró que la estructura principal se encuentra en condiciones de recibir rehabilitación. “Es un edificio que desgraciadamente fue saqueado, pero el cascarón o toda la obra por lo menos negra o está bien, habrá que rehabilitarla”, detalló.

La ubicación del inmueble, añadió la secretaria, representa un factor importante, ya que se encuentra alejado de las áreas donde actualmente se brinda atención al público. “El lugar sí importa en el tema del servicio que podamos dar a la ciudadanía. Esas instalaciones estarían mucho mejores para prestar un mejor servicio, pero sí también tengo que decir que están un poco retiradas del área donde ahorita nos desempeñamos”, comentó.

El posible traslado de la Segam forma parte de un análisis más amplio que contempla la reubicación de varias dependencias estatales al edificio en La Pila. Actualmente la sede se encuentra ubicada en Juan de Oñate 745 en la Colonia Jardín. 

