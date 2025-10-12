Acuerdan mejorar la carretera 57
En medio de la constante descoordinación interinstitucional estatal y federal denunciada por la ciudadanía y la iniciativa privada para intervenir vialidades, la Junta Estatal de Caminos (JEC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) firmaron un convenio marco para trabajar en ese sentido.
Una de las zonas más conflictivas en las que no intervienen una u otra autoridad por la falta de definición de competencias, corresponden a diversos tramos de la carretera federal 57 y la avenida Benito Juárez en la capital potosina, donde proliferan baches y hundimientos de diferentes dimensiones.
El acuerdo supone que mejorarán las condiciones de ese sector y en otras regiones del estado, pues buscarán el desarrollo de estrategias, instrumentos y acciones conjuntas en el ámbito de sus respectivas competencias.
El documento precisa que abordarán la ejecución de proyectos de infraestructura, presupuestación y planeación; actividades de verificación y emisión de dictámenes y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Aunado a ello, se suma la gestión administrativa de cualquier tipo de permisos para el desarrollo de infraestructura en materia de caminos y carreteras y compartir conocimientos en ingeniería, arquitectura, protección ambiental y cualquier otra área de interés.
La JEC se comprometió a mostrar responsabilidad en la gestión de los permisos y licencias necesarias; proporcionar los medios y recursos económicos a su alcance y que, de conformidad con sus atribuciones, resulte factible su aportación.
Aunque el acercamiento no establece utilización de recursos económicos, al menos permitirá darle agilidad a programas gubernamentales y realizar estudios complementarios y proyectos necesarios.
