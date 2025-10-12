logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Acuerdan mejorar la carretera 57

Por Rubén Pacheco

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Acuerdan mejorar la carretera 57

En medio de la constante descoordinación interinstitucional estatal y federal denunciada por la ciudadanía y la iniciativa privada para intervenir vialidades, la Junta Estatal de Caminos (JEC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) firmaron un convenio marco para trabajar en ese sentido.

Una de las zonas más conflictivas en las que no intervienen una u otra autoridad por la falta de definición de competencias, corresponden a diversos tramos de la carretera federal 57 y la avenida Benito Juárez en la capital potosina, donde proliferan baches y hundimientos de diferentes dimensiones.

El acuerdo supone que mejorarán las condiciones de ese sector y en otras regiones del estado, pues buscarán el desarrollo de estrategias, instrumentos y acciones conjuntas en el ámbito de sus respectivas competencias.

El documento precisa que abordarán la ejecución de proyectos de infraestructura, presupuestación y planeación; actividades de verificación y emisión de dictámenes y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunado a ello, se suma la gestión administrativa de cualquier tipo de permisos para el desarrollo de infraestructura en materia de caminos y carreteras y compartir conocimientos en ingeniería, arquitectura, protección ambiental y cualquier otra área de interés.

La JEC se comprometió a mostrar responsabilidad en la gestión de los permisos y licencias necesarias; proporcionar los medios y recursos económicos a su alcance y que, de conformidad con sus atribuciones, resulte factible su aportación.

Aunque el acercamiento no establece utilización de recursos económicos, al menos permitirá darle agilidad a programas gubernamentales y realizar estudios complementarios y proyectos necesarios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nueva medida del Infonavit beneficiará a los jóvenes
Nueva medida del Infonavit beneficiará a los jóvenes

Nueva medida del Infonavit beneficiará a los jóvenes

SLP

Samuel Moreno

Aplican empresas paros técnicos por aranceles
Aplican empresas paros técnicos por aranceles

Aplican empresas paros técnicos por aranceles

SLP

Samuel Moreno

También se han ajustado turnos, señala dirigente empresarial potosino

De más de 174 mdp constará el financiamiento para los partidos en 2026
De más de 174 mdp constará el financiamiento para los partidos en 2026

De más de 174 mdp constará el financiamiento para los partidos en 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

El Ceepac aprobó el cálculo que se distribuirá en cuatro conceptos difererntes

Solicitará el Ceepac 233 mdp para el 2026
Solicitará el Ceepac 233 mdp para el 2026

Solicitará el Ceepac 233 mdp para el 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

Del total aprobado, 77.9 millones se destinarán al inicio del proceso electoral 2026-2027, entre otros rubros.