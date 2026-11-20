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El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) solapa las presuntas irregularidades del Partido Verde y favorece los intereses políticos del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, acusó Xavier Nava Palacios, dirigente estatal de Somos.

Acusaciones de Xavier Nava contra el Tribunal Electoral

Lo anterior tras el fallo que exoneró al secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo, por la promoción de la senadora Ruth González Silva como próxima candidata a la gubernatura.

La denuncia se originó por las declaraciones que Torres Cedillo durante un evento de Fuerza Magister Verde en Tamazunchale, donde presentó a González Silva como próxima candidata y llamó a trabajar para llevarla al gobierno estatal. El tribunal determinó que las expresiones fueron espontáneas durante una entrevista periodística y que no existían elementos para acreditar actos anticipados de campaña ni uso de recursos públicos.

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Detalles de las denuncias y acciones legales

Nava Palacios rechazó esa interpretación y sostuvo que la promoción de la senadora no se limita a una declaración, sino que existe una estructura política territorial que trabaja para favorecer sus aspiraciones desde hace años.

También cuestionó el desechamiento de otra denuncia por presuntos actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos durante eventos relacionados con los 20 años del movimiento Gallardía.

Sobre este último caso, aseguró que hubo acarreo de personas, presiones a trabajadores del gobierno para afiliarse al Partido Verde y asistir a los encuentros, así como promoción coordinada de González Silva. Informó que la denuncia ya fue impugnada ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El dirigente adelantó que continuará presentando denuncias, aunque sean desechadas.