Acusan a funcionarios federales de hostigamiento

Por Rolando Morales

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Acusan a funcionarios federales de hostigamiento

El integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, Juan Felipe Cisneros Sánchez, acusó a funcionarios federales de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de ejercer presiones y actos de hostigamiento contra comunidades que promovieron amparos por el recorte presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

Según Cisneros, desde que distintas comunidades decidieron defenderse legalmente del ajuste al presupuesto, el delegado de Bienestar, Guillermo Morales, y el titular del INPI en el estado, Mario Godoy Ramos, instruyeron a servidores de la nación para presionar a las autoridades indígenas firmantes de los amparos con el fin de que 

se desistieran.

Afirmó que, aunque existe la posibilidad de dos comunidades retiren sus recursos legales, esto ocurre bajo amenazas, chantajes, bloqueo de cuentas, retención de tarjetas y otros mecanismos de presión.

