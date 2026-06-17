Adelanta el IFSE que revisará gasto de los 67.8 mdp por transmisiones
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Los 67.8 millones de pesos pagados por el Instituto Potosino del Deporte (Inpode) para la transmisión de partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 y la organización de eventos públicos relacionados; serán revisados por las autoridades fiscalizadoras una vez que concluya el ejercicio correspondiente y se cuente con la documentación oficial, informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López.
El funcionario explicó que las contrataciones forman parte del ejercicio fiscal 2026, por lo que la revisión formal se realizará el próximo año. Indicó que el organismo llevará a cabo un análisis "muy responsable y muy minucioso" para verificar los gastos, las cuentas y que las erogaciones se hayan realizado conforme a la ley. Añadió que, de manera preliminar, existe la posibilidad de que se trate de recursos federales destinados a servicios de telecomunicaciones, lo que podría ubicar la fiscalización fuera del ámbito de competencia estatal.
Las declaraciones ocurren después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona rechazara la información sobre los pagos realizados por el Inpode a las empresas Grupo Manufacturero Unido del Valle SA de CV y Tracción en Publicidad SA de CV. El mandatario aseguró que las facturas referidas fueron sustituidas por otras de montos distintos y calificó como incorrecta la información difundida sobre dichas operaciones. Sin embargo, la validez de las cuatro facturas fue corroborada mediante la herramienta de verificación de comprobantes fiscales digitales por internet del SAT.
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