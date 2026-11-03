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Aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre

Por Samuel Moreno

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre
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      El sector productivo de San Luis Potosí prevé cerrar el año sin dificultades para cubrir el pago de aguinaldos y otras prestaciones laborales, pues la mayoría de las empresas formales habrían contemplado con anticipación los recursos necesarios para cumplir con esta obligación, afirmó el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Arturo Lara Rocha.

      El legislador consideró que las condiciones económicas y la previsión presupuestal de las empresas permitirán atender el pago de esta prestación durante diciembre, aunque señaló que cada centro de trabajo tiene condiciones particulares para organizar la entrega de estos recursos.

      Incluso recordó que conforme a la Ley Federal del Trabajador, los empleadores tienen como fecha límite el 20 de diciembre para entregar aguinaldo, cuyo monto mínimo equivale a 15 días de salario, salvo que los contratos individuales o colectivos establezcan una cantidad mayor.

      Sobre la posibilidad de adelantar esta prestación durante El Buen Fin, Lara Rocha explicó que no es una práctica generalizada, ya que depende de los acuerdos y condiciones laborales de cada empresa. Incluso, señaló que algunos trabajadores no tienen acceso a este beneficio anticipado cuando sus contratos no contemplan ese tipo de disposiciones. Ante ello, llamó a los empleadores a respetar los plazos establecidos en la legislación laboral y garantizar que los trabajadores reciban íntegramente esta prestación, sin retrasos ni condicionamientos.

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      Añadió que la entrega de aguinaldos también tiene un efecto en la economía local, debido a que durante la temporada decembrina aumenta la disponibilidad de recursos entre las familias y, con ello, el consumo en distintos sectores comerciales y de servicios.

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