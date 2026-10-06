logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Al tope el pago de pensiones a maestros

Por Rubén Pacheco

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Al tope el pago de pensiones a maestros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pese a que es el único sector que aplica todas las medidas para mantener el financiamiento, el fondo de la sección 52 del SNTE es insuficiente para cubrir las obligaciones mensuales de pago de nómina, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE).

      Después de acudir a la ceremonia de reconocimiento a nivel primaria a docentes de la sección 52 del SNTE, dijo que el modelo para los docentes pensionados ya no tiene maniobra, porque tienen la mejor disciplina de los tres sectores cotizantes.

      Es decir, ya se encuentran en el tope de aportaciones, correspondiente a 14 por ciento sobre el sueldo base, pues la Ley de Pensiones y su reglamento establece como límite dicho porcentaje. 

      Aunado a ello, el rango de retiro es los 38 o 40 años de actividad laboral. Pese a ello, derivado de la reforma constitucional de hace unos años, el Gobierno del Estado garantiza el pago de las nóminas a alrededor de mil 800 pensionados como responsable solidario, enfatizó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reveló que la descapitalización de la sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) estaba prevista para el 2030, sin embargo, por la aceleración de los pensionados se adelantó.

      "Con la sección 52 vamos muy bien, no tenemos un solo pendiente (...) en el tema de la 52, como ya te comentaba, ya están al tope, ellos son un sector que llegó al extremo como nosotros lo vemos en la Dirección de Pensiones", remató. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mantienen cerrados siete parajes de la Huasteca
        Mantienen cerrados siete parajes de la Huasteca

        Mantienen cerrados siete parajes de la Huasteca

        SLP

        Redacción

        Realiza CEPC acciones preventivas y de comunicación constante con autoridades municipales

        Proyecta Seduvop su propio viaducto en Villa Magna
        Proyecta Seduvop su propio viaducto en Villa Magna

        Proyecta Seduvop su propio viaducto en Villa Magna

        SLP

        Rubén Pacheco

        Aclaró que es un planteamiento independiente al del ayuntamiento capitalino

        Acelera descapitalización del fondo de pensiones de sección 52-SNTE
        Acelera descapitalización del fondo de pensiones de sección 52-SNTE

        Acelera descapitalización del fondo de pensiones de sección 52-SNTE

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Gobierno del Estado garantiza el pago a mil 800 pensionados tras reforma constitucional

        Daño en fotoceldas causa luminarias encendidas en el día
        Daño en fotoceldas causa luminarias encendidas en el día

        Daño en fotoceldas causa luminarias encendidas en el día

        SLP

        Rolando Morales

        Azuara indicó que una falla en estos dispositivos también puede generar el efecto contrario