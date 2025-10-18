Alcalde capitalino celebra reconciliación con el PRI

El alcalde Enrique Galindo Ceballos celebró el llamado a la reconciliación política hecho por la dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, así como la decisión del partido de desistirse del proceso de expulsión en su contra.

El edil capitalino afirmó que mantiene su identidad priista y destacó el clima de respeto y diálogo que actualmente existe con la dirigencia del tricolor.

“Yo primero me vuelvo a declarar priista y agradezco mucho a mi presidenta, que además es mi amiga. Sara ha hecho un esfuerzo por reintegrar al PRI, y en el PRI estamos muy hechos a eso, a rescatarnos y reencontrarnos”, expresó Galindo Ceballos, quien subrayó su reconocimiento hacia Rocha Medina tanto como presidenta del partido como del Congreso del Estado.

El alcalde consideró que el panorama político del PRI en San Luis Potosí es alentador, por parte de Sara Rocha encabezar actualmente la dirigencia estatal y el Congreso local. “Entre Sara y yo hay respeto, afecto y una buena relación; se vale tener diferencias, así es la política, pero también se vale tener reconciliaciones, y hoy estamos teniendo un buen diálogo”, afirmó.

En relación con su restitución formal como militante, Galindo explicó que esperará los tiempos adecuados para abordar los temas políticos y electorales. “Desafortunadamente en San Luis los tiempos se adelantaron; yo no me adelanto, trato de ser cuidadoso. Mi condición hoy es de priista porque gané un juicio, y ahora la buena noticia es que ya no van a seguir los juicios, así que eso es muy bueno para adelantar el partido”, señaló.

El alcalde reiteró que su presencia en actos públicos ha sido estrictamente institucional y no partidista, dejando claro que mantiene su compromiso con la administración municipal mientras llegan los tiempos electorales.