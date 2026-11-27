La CEPC activa refugios ante frío y lluvias
Se habilitaron 104 espacios con capacidad para 16 mil personas
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Aunque actualmente la disminución más baja de temperaturas en San Luis Potosí, se estima que llegue a los 5 grados Celsius, el próximo mes podría decrecer aún más y alcanzar hasta -5 grados Celsius, advirtió Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Describió que los 5 grados Celsius de sensación térmica se prevén en el pueblo mágico Real de Catorce, localidades en zonas serranas y en los municipios de Santa María del Río y Xilitla; y de -5 grados Celsius en la región altiplano.
Refirió que, en este momento transcurre el norte número ocho y hasta el próximo domingo disminuirían las lluvias en la entidad, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Precisó que ya están en funcionamiento 104 refugios temporales en el estado, cuya capacidad oscila entre las 16 mil personas.
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En entrevista, alertó que las lluvias constantes y ligeras, cuya precipitación cumplió 24 horas hoy a las 8:00 horas, se extenderá un día más, por ello, exhortó a las direcciones locales de protección civil y a la población en general mantenerse atentas de cualquier aviso oficial.
Listos los refugios temporales por frío
Ya fueron inspeccionados por personal de Protección Civil
Subrayó que, en la actualidad los cuerpos de agua se reportan en un nivel seguro de almacenaje, sin embargo, hay seguimiento permanente de la presa San José que registra una acumulación del 97.5 por ciento.
"Esto puede llegar a incrementar y por ello, muy probablemente nos vamos a tener que reunir para tomar estas decisiones (de realizar desfogue en coordinación con la CEA, la Conagua y el Interapas)", concluyó.
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