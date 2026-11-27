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Es falso que el Gobierno de San Luis Potosí respalde a medios de comunicación contrarios a la Cuarta Transformación, sostuvo Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso del Estado, al ser cuestionado sobre los 22 millones 40 mil pesos que el DIF estatal pagó a BCG Limited Consulting, empresa detrás de Latinus.

El diputado afirmó que la información busca generar un conflicto entre la administración potosina y el proyecto político de la presidenta de México, al presentar los pagos como un supuesto respaldo a un medio crítico de Morena. Sostuvo que el Gobierno estatal "mantiene lealtad, respeto y acompañamiento a la Cuarta Transformación".

Sobre la relación entre BCG Limited Consulting y Latinus, Serrano Cortés dijo que no podía confirmar que exista un vínculo directo y consideró necesario revisar cómo se determinó esa relación.

Incluso cuestionó si la vinculación empresarial se estableció por la presencia de socios en común, aunque la Plataforma Nacional de Transparencia identifica a la compañía como la empresa detrás del medio.

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Los registros identificados por la Unidad de Datos de SinEmbargo.mx muestran que el DIF estatal pagó 3 millones 480 mil pesos en 2024, 13 millones 920 mil en 2025 y 4 millones 640 mil durante el primer semestre de 2026. Los desembolsos suman 22 millones 40 mil pesos.

Los pagos abarcan el periodo en que Ruth González Silva, actual senadora del PVEM, estuvo al frente de la presidencia honoraria del DIF, cargo que ocupó hasta 2024. Además, entre enero y junio de 2026, el organismo reportó egresos por 418 millones de pesos y los pagos a BCG Limited Consulting fueron los únicos gastos de publicidad oficial localizados en ese periodo.