Alertan por cifra de embarazos en adolescentes

Tras conocerse que en San Luis Potosí, el 20 por ciento de los embarazos registrados corresponden a adolescentes, según datos de la Dirección de Servicios de Salud estatal, la cifra encendió alertas en el Congreso del Estado, donde la diputada Mireya Vancini advirtió la necesidad de reforzar acciones preventivas en coordinación entre autoridades, escuelas, familias y sociedad civil.

La presidenta de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte, señaló que algunos de los casos involucran a menores de edad muy jóvenes e incluso, están relacionados con acoso y abuso sexual.

“Yo creo que hay muchas medidas que se tienen que hacer, se tiene que trabajar gobierno, escuelas, sociedad de padres de familia en sí, los ciudadanos en general, pero qué es lo que está pasando. Nuestros valores están en los suelos, a veces lo que pasa en los niños, en las niñas, afecta en el futuro y van a tener niños y van a tener niñas y qué es lo que va a ser”, declaró.

Vancini recordó que, durante su paso por presidencia municipal, detectó que en varios municipios la incidencia es alta, aunque muchos casos no se denuncian. “Que no se notifique no quiere decir que no haya”, puntualizó. En ese sentido, adelantó que desde el Congreso se propondrán recorridos en escuelas para revisar las estrategias de prevención y dialogar con el sistema educativo.

La legisladora consideró que la reducción de embarazos adolescentes debe atenderse con un plan integral que combine coordinación interinstitucional, reforzamiento de valores y trabajo comunitario. “Sí vamos a hacer políticas públicas en el Congreso, pero también el tema donde tiene que haber una coordinación con la ciudadanía, porque gobierno no es solo, se gobierna el pueblo y el pueblo es el que tiene que trabajar”, agregó.