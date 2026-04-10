Alertan por secuelas de incendios

Aun después de haber sido controlado, el incendio registrado el antier miércoles en la empresa Polímeros Nacionales, en la Zona Industrial, continúa dejando secuelas ambientales y posibles afectaciones a la salud de la población, advirtió Rogelio Flores Ramírez, investigador por México de la Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (Ciacyt) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Contaminación y riesgos para la salud tras el incendio

El especialista subrayó que la permanencia de contaminantes en el ambiente es uno de los principales riesgos de estos siniestros.

Explicó que durante el evento se liberaron compuestos químicos y partículas que alcanzaron concentraciones no aptas para la salud humana, entre ellos ozono y material particulado PM2.5 y PM10, los cuales se mantuvieron presentes en distintos puntos de la zona metropolitana.

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Monitoreo ambiental y registros de contaminantes

El entrevistado precisó que estos registros fueron detectados a través de la red de monitoreo ambiental THAM, operada por la UASLP, la cual permitió identificar concentraciones elevadas durante el desarrollo del incendio y en las horas posteriores en Pozos, la ZI y la Satélite.

Aunque hacia el mediodía del día siguiente se observó una disminución de estos contaminantes, Flores Ramírez advirtió que las secuelas no desaparecen de inmediato y pueden manifestarse en la salud de la población, especialmente la vulnerable.

El investigador alertó además sobre la recurrencia de estos incidentes, pues en lo que va del año se han registrado al menos 4 o 5 incendios vinculados con materiales peligrosos.