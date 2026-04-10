logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS BASTONEROS

Fotogalería

EXPERTOS BASTONEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alertan por secuelas de incendios

Académico de la UASLP dice que polución a causa del fuego en la ZI siguen generando afectaciones

Por Samuel Moreno

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan por secuelas de incendios

Aun después de haber sido controlado, el incendio registrado el antier miércoles en la empresa Polímeros Nacionales, en la Zona Industrial, continúa dejando secuelas ambientales y posibles afectaciones a la salud de la población, advirtió Rogelio Flores Ramírez, investigador por México de la Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (Ciacyt) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Contaminación y riesgos para la salud tras el incendio

El especialista subrayó que la permanencia de contaminantes en el ambiente es uno de los principales riesgos de estos siniestros.

Explicó que durante el evento se liberaron compuestos químicos y partículas que alcanzaron concentraciones no aptas para la salud humana, entre ellos ozono y material particulado PM2.5 y PM10, los cuales se mantuvieron presentes en distintos puntos de la zona metropolitana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Monitoreo ambiental y registros de contaminantes

El entrevistado precisó que estos registros fueron detectados a través de la red de monitoreo ambiental THAM, operada por la UASLP, la cual permitió identificar concentraciones elevadas durante el desarrollo del incendio y en las horas posteriores en Pozos, la ZI y la Satélite.

Aunque hacia el mediodía del día siguiente se observó una disminución de estos contaminantes, Flores Ramírez advirtió que las secuelas no desaparecen de inmediato y pueden manifestarse en la salud de la población, especialmente la vulnerable.

El investigador alertó además sobre la recurrencia de estos incidentes, pues en lo que va del año se han registrado al menos 4 o 5 incendios vinculados con materiales peligrosos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Congreso pide salida a la Corte por falta de recursos para consultas
    Congreso pide salida a la Corte por falta de recursos para consultas

    Congreso pide salida a la Corte por falta de recursos para consultas

    SLP

    Redacción

    Sin recursos, Legislativo no puede cumplir mandato de la SCJN

    Instalan biblioteca con libros rescatados rumbo a la Presa San José
    Instalan biblioteca con libros rescatados rumbo a la Presa San José

    Instalan biblioteca con libros rescatados rumbo a la Presa San José

    SLP

    Redacción

    Espacio reutiliza libros y fomenta lectura en la Presa San José

    Alertan por falsos verificadores sanitarios en SLP
    Alertan por falsos verificadores sanitarios en SLP

    Alertan por falsos verificadores sanitarios en SLP

    SLP

    Redacción

    Coepris advierte que inspecciones no cobran y pide denunciar fraudes

    Aprueban reforma electoral en SLP
    Aprueban reforma electoral en SLP

    Aprueban reforma electoral en SLP

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La reforma establece un tope de 0.70% del presupuesto estatal para gasto legislativo y limita a 15 el número de regidores por ayuntamiento.