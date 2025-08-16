logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ambulantes operan de manera regular

Dirección de Comercio dice que 10 mil negocios están en regla

Por Flor Martínez

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Ambulantes operan de manera regular

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se estima que existan alrededor de 10 mil negocios ambulantes, los cuales según Comercio Municipal, operan de forma regular. 

Patricia Cuevas, titular del área municipal, explicó que a cada uno de los comerciantes que se dedican a la venta de algún producto en la vía publica, se les expide un permiso, el cual deben presentar y mostrar a la hora que se realizan inspecciones por parte de los inspectores del área. 

“Ahorita todos tienen sus permisos, están cumpliendo con la normativa, no hemos tenido ningún tema por lo pronto” 

Entre los giros comerciales que habitualmente se pueden encontrar en diversos puntos del municipio, están los vendedores de aguas frescas, fruta, papas, elotes, gelatinas, dulces y tamales por mencionar algunos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria aseguró, que al inicio de la administración, encontraron una serie de anomalías en el comercio ambulante e informal, con personas que operaban sin ningún tipo de permiso, sin embargo, en lo que va de la administración, han actualizado y regularizado el padrón y a los comerciantes para que den cumplimiento a lo que marca el reglamento. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MC votó en contra de la “Ley Censura”: Mercado
MC votó en contra de la “Ley Censura”: Mercado

MC votó en contra de la “Ley Censura”: Mercado

SLP

Ana Paula Vázquez

El proceso legislativo distinguió entre aprobación en lo general y votaciones en lo particular

Suben precios en las taquerías y torterías
Suben precios en las taquerías y torterías

Suben precios en las taquerías y torterías

SLP

Samuel Moreno

Negocios enfrentan un reto creciente en 2025: la inflación

Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix
Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix

Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix

SLP

Martín Rodríguez

Ambulantes operan de manera regular
Ambulantes operan de manera regular

Ambulantes operan de manera regular

SLP

Flor Martínez

Dirección de Comercio dice que 10 mil negocios están en regla