Ambulantes operan de manera regular

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se estima que existan alrededor de 10 mil negocios ambulantes, los cuales según Comercio Municipal, operan de forma regular.

Patricia Cuevas, titular del área municipal, explicó que a cada uno de los comerciantes que se dedican a la venta de algún producto en la vía publica, se les expide un permiso, el cual deben presentar y mostrar a la hora que se realizan inspecciones por parte de los inspectores del área.

“Ahorita todos tienen sus permisos, están cumpliendo con la normativa, no hemos tenido ningún tema por lo pronto”

Entre los giros comerciales que habitualmente se pueden encontrar en diversos puntos del municipio, están los vendedores de aguas frescas, fruta, papas, elotes, gelatinas, dulces y tamales por mencionar algunos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria aseguró, que al inicio de la administración, encontraron una serie de anomalías en el comercio ambulante e informal, con personas que operaban sin ningún tipo de permiso, sin embargo, en lo que va de la administración, han actualizado y regularizado el padrón y a los comerciantes para que den cumplimiento a lo que marca el reglamento.