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Reporta el CIJU moderado rezago

Se debe a la ausencia de los involucrados: Ruiz Contreras

Por Ana Paula Vázquez

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
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Reporta el CIJU moderado rezago

La Comisión Institucional de Justicia Universitaria (CIJU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) arrastra cinco expedientes pendientes desde la llegada de su nuevo presidente, Julián Ruíz Contreras. 

Los casos incluyen solicitudes de sanciones administrativas contra personal académico, alumnos y docentes.

Ruíz Contreras aseguró que no existe un rezago significativo, pero admitió que algunos retrasos se deben a la ausencia de las partes involucradas, quienes pueden participar de manera virtual. ”Es normal. A veces es imposible llevar a cabo una audiencia porque no están las partes y quieren estar presentes pero también facilita porque hay la forma de celebrarlas a través de videoconferencia, entonces vamos avanzando lo que me toca a mí decir es a partir de que ingrese como presidente darle seguimiento. Ya se llevó a cabo una audiencia, estamos en trámite con los demás”, comentó.

Los casos mencionados en trámite se concentran en la Zona Media del estado y en la capital. La CIJU actúa como instancia encargada de mediar conflictos dentro de la universidad, revisar posibles incumplimientos a las normas y emitir recomendaciones de sanción ante violaciones a los derechos de estudiantes, docentes o de personal administrativo.

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Ruíz Contreras fue designado presidente el viernes 27 de febrero, con dos votos en contra y cuatro abstenciones. Su nombramiento generó críticas dentro del Consejo Directivo Universitario debido a su parentesco con José Luis Ruíz Contreras, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Ante ello, el nuevo presidente calificó las críticas como “respetables y tolerables” y sostuvo que los resultados de la elección respaldan su presidencia.

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