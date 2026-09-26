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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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SLP

Falta de maestros, debido a que rechazan plazas asignadas: SEGE

La dependencia admitió que esta carencia únicamente es en Telesecundarias

Por Rubén Pacheco

Septiembre 26, 2026 01:27 p.m.
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Falta de maestros, debido a que rechazan plazas asignadas: SEGE
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      La falta de maestros en Educación Básica, se registra solo en el nivel de Telesecundaria, derivado que algunos catedráticos se rehúsan a regresar a las plazas asignadas que tenían como comisionados, informó Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

      Dijo que hace 15 días, el departamento administrativo y de recursos humanos de la dependencia estatal, llevó a cabo las últimas modificaciones de espacios laborales.

      "Algunos están buscando el regresar o buscar algún otro lugar. Entonces son unos cuantos que están en ese contexto, pero al 100 por ciento en esta semana van a quedar", señaló.

      Si bien precisó que ante la negativa de no acudir a los centros de trabajo se puede proceder con la apertura de una acta administrativa por abandono del empleo, se opta por generar diálogo con los inconformes para que acepten la determinación de asignación.

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      "El poder hacerles concientización de que hay maestros que tienen 10 15 años que merecían más estar en ese espacio, que anteriormente ellos ocupaban y que, pues bueno, todo es un proceso, y que cuando ellos salen del magisterio, pues saben que deben de servir a la comunidad y donde les toque, hay que acudir", sentenció.

      Por separado, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sostuvo que la administración estatal garantizará que no exista ningún plantel en la entidad con docente frente a grupo.

      "Vamos a platicar esa situación (la falta de docentes) con la secretaria de Educación(Deysi Maribel López Sierra), para garantizar que siempre haya maestros frente a los grupos", remató.

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