Diputados se "pasan bolita" sobre petición de camioneros

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Sin fecha para iniciar el análisis y con versiones encontradas sobre qué comisión debe intervenir primero, diputados del Congreso del Estado se trasladan la responsabilidad de revisar la iniciativa ciudadana de los concesionarios del transporte urbano, que busca incorporar casi 2 mil 800 millones de pesos al presupuesto estatal de 2027.

Aunque la Mesa Directiva turnó el asunto en primer turno a la Comisión de Hacienda, su presidenta, María Dolores Robles Chairez, aseguró que lo recibió en segundo turno y que corresponde a la comisión de Movilidad, Comunicación y Transportes iniciar los trabajos.

Robles Chairez sostuvo que la iniciativa debe comenzar a revisarse en la comisión encabezada por la diputada Jacqueline Jáuregui. Sin embargo, reconoció que hasta ahora no han recibido ninguna invitación para reunirse con los concesionarios ni participar en los encuentros para discutir el planteamiento.

La diputada tampoco estableció una fecha para que Hacienda intervenga. Explicó que su comisión tiene programada una sesión después del 20 de noviembre, en la que revisarán el paquete económico y podrían abordar la iniciativa si para entonces tienen noticias sobre su avance.

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Al señalarle que el diputado Luis Emilio Rosas Montiel había informado que los turnos de las comisiones estaban distribuidos de otra manera, respondió que tendría que verificarlo, aunque insistió en que Hacienda recibió el asunto en segundo turno.

Cuestionada sobre si pediría a la Comisión de Movilidad acelerar las reuniones con los transportistas, Robles Chairez dijo que respetarán los tiempos de cada comisión y que Hacienda se sumará cuando reciba las invitaciones correspondientes. No planteó, sin embargo, alguna acción para impulsar el encuentro o adelantar la revisión desde la comisión que preside.

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Por su parte, Rosas Montiel, vicepresidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, señaló que, según su lectura, los concesionarios sustentan su iniciativa en la normativa vigente en materia de transporte, pero indicó que el análisis de la suficiencia presupuestal corresponde a Hacienda.

De esta manera, mientras una comisión espera a que la otra avance, los legisladores siguen sin precisar quién encabezará la revisión ni cuándo comenzará la discusión de la propuesta.