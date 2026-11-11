logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Diputados se "pasan bolita" sobre petición de camioneros

María Dolores Robles y Jacqueline Jáuregui discrepan sobre qué comisión debe analizar la solicitud

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 11, 2026 02:10 p.m.
A
Diputados se pasan bolita sobre petición de camioneros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sin fecha para iniciar el análisis y con versiones encontradas sobre qué comisión debe intervenir primero, diputados del Congreso del Estado se trasladan la responsabilidad de revisar la iniciativa ciudadana de los concesionarios del transporte urbano, que busca incorporar casi 2 mil 800 millones de pesos al presupuesto estatal de 2027.

      Aunque la Mesa Directiva turnó el asunto en primer turno a la Comisión de Hacienda, su presidenta, María Dolores Robles Chairez, aseguró que lo recibió en segundo turno y que corresponde a la comisión de Movilidad, Comunicación y Transportes iniciar los trabajos.

      Robles Chairez sostuvo que la iniciativa debe comenzar a revisarse en la comisión encabezada por la diputada Jacqueline Jáuregui. Sin embargo, reconoció que hasta ahora no han recibido ninguna invitación para reunirse con los concesionarios ni participar en los encuentros para discutir el planteamiento.

      La diputada tampoco estableció una fecha para que Hacienda intervenga. Explicó que su comisión tiene programada una sesión después del 20 de noviembre, en la que revisarán el paquete económico y podrían abordar la iniciativa si para entonces tienen noticias sobre su avance.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al señalarle que el diputado Luis Emilio Rosas Montiel había informado que los turnos de las comisiones estaban distribuidos de otra manera, respondió que tendría que verificarlo, aunque insistió en que Hacienda recibió el asunto en segundo turno.

      Cuestionada sobre si pediría a la Comisión de Movilidad acelerar las reuniones con los transportistas, Robles Chairez dijo que respetarán los tiempos de cada comisión y que Hacienda se sumará cuando reciba las invitaciones correspondientes. No planteó, sin embargo, alguna acción para impulsar el encuentro o adelantar la revisión desde la comisión que preside.

      LEA TAMBIÉN

      Pide SCT que camioneros justifiquen petición de recursos

      Martínez Acosta habló sobre la bolsa de casi 3 mil millones de pesos que solicitan los permisionarios en 2027

      Por su parte, Rosas Montiel, vicepresidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, señaló que, según su lectura, los concesionarios sustentan su iniciativa en la normativa vigente en materia de transporte, pero indicó que el análisis de la suficiencia presupuestal corresponde a Hacienda.

      De esta manera, mientras una comisión espera a que la otra avance, los legisladores siguen sin precisar quién encabezará la revisión ni cuándo comenzará la discusión de la propuesta.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Diputados se pasan bolita sobre petición de camioneros
      Diputados se pasan bolita sobre petición de camioneros

      Diputados se "pasan bolita" sobre petición de camioneros

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      María Dolores Robles y Jacqueline Jáuregui discrepan sobre qué comisión debe analizar la solicitud

      Protestan en La Pila por beneficios a presunto feminicida (video)
      Protestan en La Pila por beneficios a presunto feminicida (video)

      Protestan en La Pila por beneficios a presunto feminicida (video)

      SLP

      Rubén Pacheco

      Olegario "N", acusado de ultimar a Silvia Gómez, obtuvo arresto domiciliario pese a que estuvo seis años prófugo

      Suman 50 reportes contra negocios ruidosos en Soledad
      Suman 50 reportes contra negocios ruidosos en Soledad

      Suman 50 reportes contra negocios ruidosos en Soledad

      SLP

      Flor Martínez

      Algunos han sido clausurados por incumplir las disposiciones ambientales

      Migración y necesidad de empleo, principales causas de la deserción escolar
      Migración y necesidad de empleo, principales causas de la deserción escolar

      Migración y necesidad de empleo, principales causas de la deserción escolar

      SLP

      Rolando Morales

      No obstante, Ramírez Díaz aseguró que la cifra se mantiene en niveles bajos en la capital