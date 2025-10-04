logo pulso
Anuncian acciones de reparación al kinder Profra. Gloria Lozano

Por Flor Martínez

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Anuncian acciones de reparación al kinder Profra. Gloria Lozano

Protección Civil Municipal de Soledad, informó que en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, se implementan acciones de reparación tras el hundimiento registrado en el kínder Profa. Gloria Lozano de la colonia 

La Lomita. 

El titular de la dependencia municipal, Martín Bravo Galicia, señaló que la prioridad es garantizar condiciones seguras para que los niños puedan retomar sus clases.

Explicó que se cuenta con personal calificado para emitir un dictamen más preciso y final, por lo que próximamente se compartirán con el municipio y la Secretaría de Educación del Estado las acciones a realizar. 

Precisó que, de acuerdo con el reporte inicial, se identificó que la afectación en la estructura se debe a que el desagüe del agua compactó la tierra junto a la base del poste, causando el colapso del pavimento. Sin embargo, el poste y otros salones no presentan corrosión o filtraciones de agua y no son un riesgo. 

Aunque no existe un riesgo latente, se busca una opinión profesional, solicitando el apoyo de Desarrollo Urbano Estatal, que cuenta con personal calificado para emitir un dictamen más preciso y final.

