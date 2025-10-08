logo pulso
Anuncian campaña a favor de la Amanc

El recurso será destinado a la asociación para financiar tratamientos contra el cáncer

Por Martín Rodríguez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Con la innovación de una venta de cupones, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de San Luis Potosí A.C. (Amanc) y la sucursal Lomas del Tecnológico de la cadena de restaurantes IHOP inician una agresiva campaña para captar fondos que ayuden a los niños en esa condición.

El recurso que deberá obtenerse en el National Pancake Day, producto de la compra de pancakes, será destinado directamente a la asociación, para financiar el tratamiento a los pequeños.

La organización civil trabaja con 630 pacientes, de los cuales el 25 por ciento se encuentran en tratamiento activo y el resto en etapa de vigilancia. Precisamente por esa causa, los ingresos serán destinados a los estudios, medicamentos, apoyo dental, ayuda asistencial y trabajo de desarrollo emocional, además de tareas espirituales, traslados, servicios funerarios y actividades lúdicas y recreativas.

Para ayudarlos, IHOP Lomas del Tecnológico abre sus puertas para el National Pancake Day el próximo 16 de octubre de 8 de la mañana a 9 de la noche con el fin de que cada cliente adquiera pancakes por 45 pesos con el fin de donar ese dinero a las tareas de Amanc.

De la misma forma, quedó abierta la venta de cupones desde el 17 de octubre y hasta el 17 de noviembre, cuyo producto de utilidad también tendrá como destino la asociación civil. 

Este año es el sexto consecutivo desde que IHOP celebra el National Pancake Day con la aportación de los donativos producto de la generosidad de la sociedad civil y de la iniciativa privada.

