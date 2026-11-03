Apertura de C&A revitalizará al Centro

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"La llegada de C&A al Centro Histórico de San Luis Potosí Capital, sin duda, es un impulso positivo importante, será una gran tienda ancla. Hemos vivido cerca de tres años de una invasión desmedida de tiendas chinas, lo cual, puso en los aparadores artículos de muy baja calidad", aseguró la empresaria Alejandrina Cedillo, integrante del Consejo del Centro Histórico del Estado.

Explicó que son las propias autoridades quienes habían permitido la proliferación de tiendas chinas, lo que daba a entender que la inversión local no les interesaba y mucho menos la estabilidad de los negocios potosinos.

Aseguró que lo que viene es una tienda que opera en mejores niveles de competencia con las que ya se encuentran en el Centro de la ciudad, lo que permite entender que por sí sola, la inversión privada ayudará a sostener los negocios de los alrededores, como ocurrió por décadas con la tienda Woolworth. Dijo que antes de la llegada de montones de tiendas chinas, durante décadas las familias de comerciantes de tradición habían logrado posicionar al Centro como un escaparate de artículos de calidad. Después vino esa oleada china como tsunami a terminar con esta tradición.

"Con esta tienda nueva que abrirá el 13 de noviembre, resurge la grandeza del primer cuadro de la ciudad y nos permite recordar que somos el centro comercial más grande e importante, por la gran oferta comercial".

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Precisó que es tiempo de volver a generar dinamismo económico y tiendas ancla, para mantener la vida de un polígono urbano que destaca por el número de fincas de alto valor histórico, alrededor de 4 mil 500, que más allá de un paseo de compras, forman parte de un escenario que abre un paseo cultural y de aprendizaje a nuestra historia.