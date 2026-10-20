Bomberos piden a SL un mayor respaldo

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El presidente del Patronato Pro Cuerpo de Bomberos, Eduardo Moreno Vellido, pidió la solidaridad de los potosinos para avanzar en el equipamiento de sus brigadas que a diario prestan auxilio en la zona metropolitana, porque las aportaciones que reciben actualmente no permiten cubrir los gastos mensuales de la dependencia.

Patronato solicita mayor apoyo a municipios metropolitanos

En entrevista, Moreno Vellido también solicitó que los municipios metropolitanos aumenten la colaboración para fortalecer a la institución.

En vísperas del 75 aniversario de la fundación de la organización de apoyo a emergencias, Moreno Vellido dijo que se mantienen al margen de cualquier actividad pública que no sea trabajar para atenderlas.

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Sin embargo, consideró que cada vez las necesidades son mayores, por lo que se espera que la atención lleve a que sean más los que aportan.

Apertura de estación central para donaciones

El entrevistado anunció que ya está abierta la estación central de Mariano Jiménez para personas que quieran hacer donaciones adicionales a los eventos y las colectas que están en marcha.

"Recordemos que somos bomberos metropolitanos, no Bomberos de San Luis Potosí, entonces necesitamos que esos municipios a los que también se les da el servicio, que obviamente requieren una atención menor en cantidad en proporción de la densidad poblacional, también aporten".

Moreno Vellido dijo que esa es la agenda pública del patronato de los Bomberos.

Añadió que se mantienen al margen y cubren las necesidades sin importar si se trata de año electoral o no, o del monto de las aportaciones que den.

Aseguró que las alcaldías ya saben que los Bomberos acudirán con ellos para conseguir aportaciones que les ayuden a dar viabilidad a las operaciones.

En el caso de la capital, dijo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció un incremento sustancial y el Gobierno del Estado también se trabaja igual.

"Seguimos tocando puertas para que los recursos sean cada vez mayores, y sobre todo para cubrir el déficit", concluyó.