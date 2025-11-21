Aprueba el Congreso reforma a la Ley del Deporte estatal

En San Luis Potosí, los organizadores de eventos deportivos masivos podrán enfrentar sanciones administrativas y penales, si no cumplen con las medidas de seguridad y planeación establecidas por la ley.

La Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado, aprobó una reforma a los artículos 130 y 131 de la Ley de Cultura Física y Deporte, propuesta por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

La iniciativa surge tras la recurrencia de incidentes violentos en estadios, tanto a nivel nacional como en la entidad.

Entre 2000 y 2020 se registraron 21 vetos a recintos deportivos por conductas indebidas de aficionados, como invasión del campo de juego o lanzamiento de objetos, afectando casi a todos los equipos de primera división.

En San Luis Potosí, un caso reciente ocurrió en octubre de 2019 durante el partido entre Atlético de San Luis y Querétaro, en el estadio Alfonso Lastras, donde se reportaron 33 heridos y un detenido tras enfrentamientos entre seguidores.

Hasta ahora, las sanciones se limitaban a multas o vetos temporales del estadio, mientras que los organizadores, quedaban exentos de responsabilidad. La reforma busca cambiar este panorama, considerando como infracción grave que los organizadores no participen en la planeación del evento o desatiendan las indicaciones de las autoridades de seguridad.

La diputada Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la comisión, explicó que la medida permitirá imponer sanciones que van desde multas de entre mil y cinco mil unidades de medida de actualización vigente, hasta la suspensión de uno a cinco años para organizar eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.

“Si no cumplen con estas disposiciones, tendrán sanciones administrativas y penales, especialmente ante situaciones de violencia que afectan a la ciudadanía”, señaló Vancini Villanueva.