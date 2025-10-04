Árboles de la Burócratas tenían afecciones naturales

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, aclaró que los árboles caídos en la colonia Burócratas del Estado, no fueron resultado de una tala autorizada, sino de daños estructurales en las raíces ocasionados durante las obras de rehabilitación y las lluvias recientes.

El funcionario explicó que la caída de cinco ejemplares, entre ellos uno de gran tamaño ubicado frente a una tienda Oxxo, se debió al debilitamiento natural de sus raíces, agravado por el colapso del drenaje y la humedad. “En ningún momento se trató de una tala; los árboles ya tenían afectaciones y no resistieron las condiciones de la obra ni del clima”, aseguró.

Azuara detalló que algunos vecinos habían solicitado la intervención por considerar que los árboles representaban un riesgo de caída, ya que dañan banquetas y bardas. Añadió que varios de ellos no eran especies adecuadas para zonas urbanas, como los pirules o cedros, que levantan el pavimento y generan problemas en la infraestructura.

En este sentido, informó que el Ayuntamiento y la empresa constructora se comprometieron a reemplazar cada árbol caído con tres nuevos ejemplares, privilegiando especies adecuadas como magnolias, que no afectan banquetas ni drenajes.

El titular de Servicios Municipales también reconoció que en la zona existen calles antiguas donde las raíces de los árboles crecieron bajo adoquines y se conectaron con los drenajes, lo que facilitó el debilitamiento de su estructura. Adelantó que en algunos casos se realizarán podas preventivas para evitar riesgos similares durante las obras.

Finalmente, subrayó que este es el primer caso registrado en las actuales rehabilitaciones y reiteró que la instrucción de la Dirección de Servicios Municipales es evitar el retiro de árboles, salvo en casos donde representen un peligro evidente para la ciudadanía o la infraestructura.